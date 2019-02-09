9 февраля 2019 года. Рыболовный фестиваль «РыбаLOVE Ледниковый период 4»

Уважаемые друзья!

Приглашаем всех на Благотворительный рыболовный фестиваль по ловле рыбы со льда «РыбаLOVE Ледниковый период 4», который состоится 9 февраля 2019 г. в Зарайском районе Московской Области (МО, Зарайский район, д. Зайцево, р. Истоминка).

Турнир «РыбаLOVE Ледниковый период 4» является благотворительным. Как и раньше, мы не хотим создавать почву для дурных слов и мнений, мы не хотим прикасаться к сбору денег, мы только хотим помочь и донести до каждого, что мы самая большая семья в мире – семья рыболовов. Мы можем осуществить помощь и сделать это вместе!

Поэтому на месте регистрации необходимо будет предъявить чек или электронный платёж (перевод) на карту Сасиной Екатерины – мамы Алины Сасиной* (БИЛАЙН +7 (967) 145-50-78, КАРТА СБЕРБАНКА 4276 4000 3249 0717 EKATERINA SASINA, этот номер +7 (915) 187-21-35 прикреплён к карте Сбербанка). А какая это будет сумма? Решать только ВАМ!

Регламент мероприятия, подробную информацию, место проведения, реквизиты для перевода помощи, призовой фонд, а также форму регистрации вы найдёте в социальных сетях, на портале rusfishing.ru, на нашем сайте rybalove.ru, или по телефону +7 (985) 666-20-96.

Для участников мы подготовили большое количество призов - лодки, эхолоты, буры, снасти, огромный телевизор и многое другое.

*Сасина Алина, 5 лет. Коломна, Россия. Диагноз : ДЦП, Спастический тетрапарез (Гиперкинитическая форма) ЗППР. Сумма к сбору: 460.850.рублей Срок сбора: до 20 мая 2019 г.

До встречи! И заранее Всем спасибо!

С Уважением, проект РыбаLOVE.

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