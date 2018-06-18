43-я «Охота и рыболовство»: качество главнее всего. Часть 3 Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство» | 18 июня 2018 г.

(Окончание, начало в №№ СР4 и СР5, 2018).

Итак, как мы и обещали, публикуем интервью, взятое на выставке у Игоря Коннова, директора компании «Петроканат», и Марины Кратиной, главного редактора нового журнала ««Рыболовство и рыбоводство», учредителем которого является «Петроканат».

СР. Игорь Станиславович, какими новинками порадуете рыболовов в сезоне открытой воды?

ИК. В этом году мы представляем отечественным рыболовам новую леску из нанополимера (nanopolimer™, или нанокополимер - фото 1). Что такое нанополимер? Если мы берем полиамид, служащий базой для изготовления нейлоновой лески, и делаем в него на стадии расплава те или иные добавки, то они придают модифицированному материалу соответствующие нужные свойства. Так и получается кополимер (или сополимер). А в нанокополимер вводятся наночастицы на основе углерода, которые делают конечный продукт с очень мелкопористой структурой, он практически не впитывает воду. Если посмотреть на обычную монофиламентную леску под микроскопом, в окуляре будет как поверхность Луны, с холмами и кратерами, а если под тем же увеличением глянуть на нанополимер, то там будет как поверхность пустыни, ровная и однообразная. В общем, одно из достоинств лесок из нанополимера – очень гладкая и плотная поверхность. Мы их позиционируем как специальные спиннинговые лески для дальних забросов.

Другое важное достоинство – высокие показатели по износоустойчивости. Если обычная нейлоновая леска выдерживает при тесте на истирание 150 секунд, то эта – 3.000 секунд. Поэтому мы ее рекомендуем для экстремальной ловли, где особо востребована износоустойчивость. Растяжимость ее чуть ниже, чем у привычной лески, где-то на 5 - 7% (у обычной – растяжимость 28 – 35%, у этой – 20 – 25%). Да, чуть хуже амортизация рывка засекшейся рыбы, но зато выше чувствительность к поклевке, достаточно близко приближающаяся к чувствительности «плетенки».

СР. Ну, джиговики для максимизации чувствительности используют исключительно шнуры. Не боитесь, что «плетенки» вскоре вообще вытеснят монофильные лески?

ИК. Мы задавали тот же вопрос японским производителям – они ответили, что пик популярности шнуров был лет пять назад, а сейчас многие рыболовы возвращаются к «монофилу» – конечно, осовремененному. И вообще, все рыболовы разделяются на тех, кто предпочитает ловить лесками, и тех, кто отдает предпочтение шнурам. И у каждого вида рыболовной лески своя область применения. Да, джиговику лучше использовать шнур, но поплавочнику или карпятнику (где в зоне эффективной ловли обычно находятся бровки, ракушки) – монолеску. Да тут и мода дала себя знать.

Вот, фидеристы как сумасшедшие одно время переходили на шнуры, но теперь они, что называется, наелись, наломали чутких снастей – и возвращаются к монофиламенту. Троллингист на внутренних водоемах использует шнур, это так, но на морской рыбалке – только обычную леску. Вот я этим летом был в Португалии на Big Game, так там используется только монофиламент – шнур с его нерастяжимостью при тех размерах рыб, которых ловят в южных морях, просто нерационален, может при неблагоприятных условиях привести к поломке снасти. К слову, я там поймал 340-килограммовую акулу на нанолеску, два часа вываживал (фото 2), еле жив остался, а потом впятером затаскивали её на судно. Ну и как коммерсант отмечаю, что в последние годы объемы продаж монофиламента значительно возросли.

СР. А почему леска непрозрачная и цвет у неё белый?

ИК. Как японцы говорят, это технология «дип милк» (deep milk), леска получается глубоко белого матового цвета. Они считают, что невидимости лески можно добиться двумя путями. Один – это путь флуорокарбона, когда коэффициент преломления света у прозрачной лески соответствует коэффициенту преломления света в воде, либо, второй путь, когда леска не отражает солнечный свет, поглощает его. К слову, леска может быть не только белой – и зеленой (фото 3), и оранжевой.

СР. А как же суперплотная поверхность – разве она не лучше отражает свет, чем леска с более рыхлой поверхностью (с «кратерами», так сказать)?

ИК. Эта технология предусматривает непрозрачность, матовость лески, когда прокрашивается в один цвет леска равномерно по всей толщине. Мы видели её в деле, в троллинге – действительно, в воде такую леску не видно.

Кстати, эта рыболовная леска была разработана японскими специалистами концерна «Momoi» по техзаданию «Петроканата». Нам постоянно приходит информация, пожелания от наших конечных потребителей, на их основе мы в фирме формируем перечень нужных свойств для новых лесок. А когда видим много запросов на решение одной и той же проблемы, формируем заявку на предполагаемые свойства нового продукта. Поскольку у нас в стране, увы, нет качественных экструдеров, соответствующих материалов, грамотных инженеров-экструзионщиков и инженеров по покраске, приходится направлять наши техзадания за рубеж – в ту же Японию.

СР. Но не только новые лески у вас появились – вот в руках у Марины новый журнал, издаваемы «Петроканатом». Что вы о нём расскажете?

ИК. Да, появился уже второй номер журнала «Рыболовство и рыбоводство» (фото 4). Это реанимация старого издания советских времен, которое выходило с 1958 по 1988 год. Мы в нашем журнале решили развивать три направления – коммерческое рыбоводство, аквакультура и спортивно-любительское рыболовство – в плане организации бизнеса. Почему спортивно-любительское? Потому что каждое из первых двух перечисленных направлений тесно завязаны на любителя и спортсмена. В принципе, мы считаем, что это отраслевое издание и оно не направлено на рядового потребителя.

Это журнал для бизнеса, как кому организовать своё дело, поэтому мы здесь заостряем вопросы поиска и выбора деловых партнеров, публикуем информацию о новых технологиях, мнения экспертов. Вот, например, печатаем эксперта из Сколково, у них много разработок по аквакультуре. Или вот этот – итальянский специалист, руководитель фирмы «Тубертини», это одна из лидирующих фирм в Италии. А вот статья по новым материалам экспертов японской компании «Момои». В качестве технических спецов выступают ученые, кандидаты и доктора наук в соответствующих отраслях.

СР. Тираж-то – большой, 20 тысяч экземпляров. Расходится?

ИК. Некоторые считают, что чрезмерный, но у нас это востребованный тираж. Если мы каждому своему потребителю, а их у нас в «Петроканате» около пятисот, отправляем просто стандартную пачку в 20 экземпляров, то в первые же дни после выпуска улетает сразу 10.000 журналов. Периодичность – раз в квартал. К слову, от первого выпуска осталось 500 штук на складе.

СР. Марина, вы привлекли много иностранных партнеров. В плане рекламодателей или тех, кто пишет в журнал?

МК. У нас нет потребности в написании художественных текстов, в каждой статье от какой-то компании специалисты фирм пишут нам о своих технологиях, их преимуществах, описания товаров, которые они хотят предложить на рынок. Таким образом, это всё технические статьи. И читатели журнала – бизнесмены – узнают что-то новое для развития своего дела. Например, мы в журнале осветили первый международный рыбопромышленный форум, который прошел в СПб, информируем о других специализированных выставках, в том числе и анонсируем их. А вот статья о юридическом коллапсе «Суд запретил сети вперед законодателей-депутатов».

О чем она? В прошлом году был подготовлен закон, ограничивающий розничную продажу рыболовных сетей, который потом был отменен по ходатайству Министерства экономического развития, потому что сети, произведенные в России, не попадают в перечень президента для товаров, для которых нужно вводить ограничение на оборот. А на местных уровнях чиновники на основе отмененного закона начинают беззастенчиво вымогать взятки у предпринимателей, которые занимаются продажами сетей. Конечно, плохо, что сети участвуют в браконьерских делах, мы против браконьерства, но заниматься юридическим произволом тоже некрасиво.

СР. Ну почему обязательно если сети, то браконьерство? Вот, например, в Финляндии совершенно нормальной считается ловля сетями на любительском уровне, но финны строго выполняют нерестовые запреты, не перекрывают сетями ход рыбы на нерест и т.д.

МК. А у нас очень размыты эти понятия. Многие рыболовы, спортсмены и любители, выступают за повсеместный запрет сетей, но приходят, скажем, в супермаркет - и покупают продающуюся там рыбу, не понимая, что выловлена она не на поплавочную удочку или спиннинг, а именно сетями в процессе промышленного лова. Поэтому мы и освещаем проблемы промышленного лова тоже, которому, кстати, тоже вредит браконьерство.

СР. А что скажете насчет конкурентов нового издания?

МК. Конкурентов, как у ресурса для бизнеса, у нас практически нет. Мы проанализировали ряд изданий на отечественном рынке СМИ. Вот, например, журнал «Аквакультура», который издается Рыбхозом, это узкоспециализированное издание с тиражом всего 1.000 экземпляров. Вообще, есть в России порядка сорока институтов, занимающихся рыболовной тематикой, многие выпускают свои журналы, но направленность этих изданий – академическая, чуждая реалиям бизнеса.

А у нас в каждом номере - передовой опыт рыбоводных хозяйств, новые технологии, практика лечения болезней рыб, применения зооветеринарных препаратов различного назначения, современные разработки российских и зарубежных ученых и многое другое.

Вот, например, наш технический директор Валерий Петрович Фатеев посетил последнюю выставку технологий аквакультуры в Норвегии. И его мнение таково: аквакультура в современном мире – это область высоких технологий, за рубежом всё автоматизировано, компьютеризировано, успешно функционируют целые кластеры*. А мы в России находимся в прошлом веке. Так что стараемся давать читателям информационный материал, который открывает для российского бизнеса новые перспективы и горизонты, занимаемся, можно сказать, просветительской работой.

СР. «Петроканат» – компания, ориентированная в основном на тех, кто рыбу добывает, т.е. продает сетевые материалы и соответствующее снаряжение.

ИК. Да, это так, и журнал во многом ориентирован на рыбодобычу. Но у нас в компании есть и подразделение, которое работает на тех, кто рыбу разводит. Мы изготавливаем рыбоводные садки и активно работаем на рынке аквакультуры. Почти 50% процентов наших клиентов в этой области – рыборазводные предприятия на Северо-Западе - на Ладоге, в Карелии. Остальные – на Юге России, это основной регион по рыборазведению. Прудовые хозяйства, системы с УЗВ (установка замкнутого водоснабжения - фото 5) – системы выращивания рыбы, позволяющие эффективно разводить рыбу в условиях нашего климата.

Вообще, рыборазведение – активно развивающаяся отрасль в нашем сельском хозяйстве. Считается, что запасы Мирового океана истощаются, и в принципе естественная рыбодобыча с каждым годом будет снижаться, для роста её отдачи нужно вводить новые технологии, понижающие трудозатраты и повышающие эффективность, но самые большие перспективы – за аквакультурой** и рыборазведением. И основной научный потенциал мировой науки и практики именно на это направлен.

Но и дикую рыбу мы в журнале не забываем. Россия, например, лидирует по дикому лососю. Рыбный бренд «Made in Russia», «Russian Fish» - тоже развивается в рыбодобыче, особенно в экспорте.

СР. Но в той же Финляндии, Норвегии или Швеции лосося тоже вроде хватает.

ИК. Нет, там, в основном, выращенный лосось, а камчатский наш дикий лосось в мире очень ценится.

СР. Говорят, что его стадо извели под корень на Дальнем Востоке.

ИК. Нет, там до сих пор большие его запасы, а из-за потепления воды он сдвинулся от берегов Японии, пошел на север Сахалина и на Камчатку. Доходило до того, что в прошлые года в России даже не могли выловить всю рыбу, которая туда заходила, работали крайне неэффективно. Ну и, конечно, браконьерство очень мешает, Камчатка просто страдает от него – еще бы, такой жирный кусок. Ну и рыбонадзор у нас слабоват и коррумпирован.

МК. Мы в журнале будем освещать любые вопросы, даже если они будут несимпатичны нашим чиновникам. Тем более что мы от них не зависим.

Мы будем показывать и неграмотную работу наших чиновников, некомпетентность наших судей и прокуроров в области рыболовства и рыбоводства. В области производства и торговли много недостатков. И если не будет гласности и прозрачности, независимого рупора в нашей отрасли, ей будет тяжело развиваться.

Есть еще одно направление интересное, идея – брать новые направления, технологии в области рыборазведения, интересные для бизнеса и которых еще нет на российском рынке. Так, на той же выставке в Норвегии мы увидели технологии, позволяющие заниматься эффективной очисткой садков при помощи дронов, биообработкой (фото 6 - 8). Вот мы и хотим об этом рассказывать. Есть технологии за рубежом, которые нашему бизнесу и не снились, поскольку наш рынок закрыт. И чтобы сделать открытие, прорыв – мы и работаем.

ИК. Или взять корма, которые используются в рыборазведении. Наши корма – это продукция простого мукомольного завода, не всегда даже с добавками рыбной муки. В итоге рыба жиреет, неправильно растет, потому что основным компонентом для рыбного корма должна быть качественная рыбная мука с витаминами, а она добывается из сорной рыбы в мировом океане или из внутренних водоемов. А помимо этого должны быть определенные добавки.

Например, датчане, проанализировав наши российские условия, где у нас температурный режим очень разнообразный, делают не только добавки для какого-то определенного вида рыбы, но и для определенной температуры воды. Например, зимой рыба малоподвижна – зачем ее перекармливать? Все равно она не будет расти. И когда вода холодна, в корм добавляются особые добавки, которые увеличивают кровообращение рыбы, та начинает двигаться и питаться, а следовательно - расти.

Это так называемые «сезонные корма». Целые научно-исследовательские институты в Дании, Норвегии над этим работают. И нам стало обидно, что наш бизнес, наша промышленность, наша наука просто оторваны от новейших мировых достижений, находится в каком-то замкнутом первобытном мирке. И мы видим свою задачу в том, чтобы информировать о новом, интересном, заслуживающим внимания.

Примечание*. Кла́стер (англ. cluster) - сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций (компаний, университетов, банков и проч.): поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

Примечание**. Аквакультура (от лат. aqua – вода и cultura – возделывание, уход) – это разведение и (или) содержание и выращивание рыб, ракообразных, иглокожих, моллюсков, водорослей в искусственно созданных условиях или естественной среде обитания, а также их выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения с целью изъятия или пополнения запасов водных биоресурсов, а также получения продукции аквакультуры и оказания рекреационных услуг.