26 февраля 2017 года окончилась выставка Охота и рыболовство на Руси

26 февраля 2017 года завершилась одна из крупнейших в мире 41-я Международная выставка Охота и рыболовство на Руси, которая проходила под патронатом Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации и при официальной поддержке Правительства Москвы.

Традиционно, открытие выставки началось с перерезания красной ленты. Право торжественного открытия 41-ой Международной выставки «Охота и рыболовство на Руси» предоставили Климуку Петру Ильичу, Быкову Владимиру Александровичу, Гурову Александру Ивановичу, Кашину Владимиру Ивановичу. Под торжественные звуки оркестра состоялось разрезание красной ленточки и официального старта выставки.

Таким образом был дан старт для начала грандиозного события осени - 41-я Международная выставка Охота и рыболовство на Руси. Площадь выставки составляла более 20 тыс. кв. м., что позволило довольно просторно расположиться более 600 компаниям, представлявших свои лучшие образцы предлагаемых товаров и услуг из области охотничьего и рыболовного снаряжения и аксессуаров, оружия, специального оборудования, технических и транспортных средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного отдыха, тематической литературы, сувенирной продукции и даров природы.

Культурно-развлекательная программа выставки будет включать демонстрацию тематических фильмов, проведение интерактивных экскурсий, показ приемов традиционных видов охоты, выставок художественных работ, дегустацию блюд полевой кухни, викторины, мастер-классы для детей.

Стоит отметить тот факт, что выставка пользуется большим успехом как у простых любителей охоты и рыбалки, так и у профессионалов рыболовно-охотничьей отрасли. Согласно скромным оценкам, выставку посетило более 40 тысяч человек. И это не удивительно, ведь именно на такой выставке можно в числе первых узнать, что стоит ожидать в предстоящем рыболовно-охотничем сезоне, какие новинки станут фаворитами, что будет лежать на полках магазинов.

Кроме того, 41-я Международная выставка Охота и рыболовство на Руси - это не только представление товаров. На выставке можно ознакомится и приобрести понравившуюся новинку, получить консультацию и первых уст, от самих представителей производителя. Узнать все тонкости, недостатки и достоинства приобретаемого товара. Согласитесь, не в каждом магазине вам смогут все это рассказать. Также в беседе с представителями производителей можно узнать, что еще не выпустилось в продажу и ожидает начала следующего рыболовного и охотничего сезонов.

Следует отметить, что насыщенная интересными событиями программа выставки в полной мере ответила самым взыскательным требованиям ее участников и гостей.

Музей охоты и рыболовства Росохотрыболовсоюза представил интересную таксидермическую экспозицию и мастер-классы для детей представил Музей охоты и рыболовства Росохотрыболовсоюза. Участники тематических круглых столов, организованных Русским охотничьим клубом, Росохотрыболовсоюзом, детским объединением «Вымпел» обсудили вопросы перспективного развития охоты и рыболовства.

Часть мероприятий прошла по программе Международного фестиваля хранителей природы - охотников и рыболовов «Тропой сохранения Природы». Программы демонстрации рыболовных снастей были представлены участниками выставки «XP-baits» и ТД «Серебряный Ручей» с использованием своих мобильных бассейнах.

41-я Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» очередной раз подтвердит свой высокий статус одной из крупнейших мировых тематических выставок, станет эффективным механизмом делового общения, еще одним свидетельством растущего интереса россиян к охоте, рыбалке и активному отдыху.

Будем ждать следующей нашей встречи на очередной 42-й Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси», которая пройдет в сентябре 2017 года в павильоне ВДНХ!